ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك (تحية النسر – استجابة النسر 2018)

كتب ــ زكى القاضى

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى الإماراتى السعودى المشترك (تحية النسر – استجابة النسر 2018) والذى استمر لعدة أيام فى نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، ونفذته وحدات من السفن والقوات الخاصة البحرية والقوات الجوية للدول المشاركة .

شاركت القوات البحرية المصرية بعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن مكافحة الألغام إضافة إلي القوات الخاصة البحرية في إطار الدعم الجوي من الطائرات متعددة المهام وطائرات الهليكوبتر، كما شاركت المدمرة (USS JASON DUNHAM ) من الجانب الأمريكي وفريق متخصص في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من قوات الدعم والتأمين الساحلي إضافة إلي القوات الخاصة البحرية وباشتراك سفينة سطح وعناصر من القوات الخاصة البحرية الإماراتية، وشاركت المملكة العربية السعودية بفريق متخصص في أعمال تحييد وإزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من القوات الخاصة البحرية بالإضافة الى عناصر الدعم الجوي من سفن سطح متعددة الطرازات .

واشتمل التدريب علي تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة لجميع عناصر المعركة البحرية الحديثة أظهرت مدي التفاهم والتنسيق بين القوات البحرية للدول المشاركة، إضافة إلي تحقيق السيطرة البحرية المرتبطة بتنفيذ مهام القوات في تحقيق الأمن البحري بمناطق واسعة بالبحر والقدرة علي مقاومة الأعمال الإرهابية المحتملة .

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة منها اكتشاف وتحييد الألغام البحرية باستخدام المركبات الموجهة عن بعد وصائدات ألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر وتنفيذ تشكيلات إبحار نهاراً وليلاً، والتدريب علي حماية سفينة ذات أهمية حيوية، والدفاع ضد الأهداف السطحية وتقديم المساندة لعملية الإبرار البحري ومكافحة الحريق وممارسة حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة التي تواجه الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ البحرى، وأعمال البحث عن واكتشاف الغواصات وتنفيذ المعارك التصادمية ونفذت القطع المشاركة تدريبا على الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى الدقة والمهارة التى وصل اليها المقاتلون من الدول المشاركة، وكذا تمارين الدفاع ضد الأهداف الجوية .

يأتي التدريب في إطار الإرتقاء بمستوي أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية ودعم أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعرف علي كل ماهو جديد في أساليب القتال البحري بين الدول المشاركة .