جمارك واردات المطار تضبط شركة حاولت التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية

كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

تمكنت الإدارة العامة للواردات الجوية بمطار القاهرة، برئاسة هدى محمود مدير عام الإدارة من إحباط محاولة شركة للتلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع العام بمدينة البضائع الجديدة لوفتهانزا سابقا قام سعيد على رضا مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية من عماد بغدادى صالح مأمور الحركة وثروت العدوى الشرقاوى رئيس القسم تحت لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 3528 لسنة 2018 باسم شركة س. م. ل وتقدمت الشركة بفاتورة بقيمة 03. يورو لصنف قطع غيار معدات وبمعاينة الصنف تبين وجود فاتورة أخرى بقيمة 24484 دولارا أمريكيا وبما يعادل 400 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة 101 ألف و992 جنيه.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وقام بتحريره حسن عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية.