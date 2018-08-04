جمارك قرية البضائع تحبط محاولة إدخال شحنة أداوت كهربائية بعلامة تجارية مزيفة

كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

تمكنت الإدارة العامة للواردات الجوية بمطار القاهرة من إحباط محاولة شركة للتلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ، وذلك بتسليم بيانات مخالفة للحقيقة.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص قرية البضائع مصر للطيران برئاسة مها معز وسامى زيد مديرى الجمرك، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة من إبراهيم ربيع مأمور حركة وحسين عبدالحميد محمد رئيس القسم لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 14467 لسنة 2018 باسم شركة د . ا والصنف الوارد عبارة عن أجزاء أدوات كهربائية ،وأثناء الكشف والمعاينة تبين قيام الشركة بلصق ليبل مستعار على المشمول بمنشأ إحدى دول إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية بالمخالفة للمنشا الأصلى للبضاعه ( الصين ) لمحاولة تطبيق الإعفاء الخاص بأتفاقية الشراكة المصرية الأوربية التفضيليه للتهرب من سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وبلغ أجمالى التعويض المستحق 85 ألف و105 جنيه.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وقام بتحريره حسن عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية.