توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بجهينة بأسعار مخفضة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، عن توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ، و تموينية بمركز جهينة ، بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بدلا من 80 جنيه قيمتها الفعلية، ضمن 40 الف كرتونة مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمحافظة سوهاج، وذلك قبل عيد الأضحي المبارك.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، فى بيان للمحافظة، أنه تم وصول الدفعة المخصصة لمركز جهينة وعددها 2000 كرتونة لتوزيعها على المناطق والقرى الاكثر احتياجا بمركز جهينة، حيث تم البدء فى التوزيع بمنفذ بيع منتجات القوات المسلحة امام مستشفى جهينة المركزى، على أن يتم توزيع باقى الكمية بالقري الأخرى التابعة لمركز جهينة، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة .

وقال عبدالمنعم، أنه سيتمِ استلام وتوزيع الكراتين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة ، وذلك بالمناطق الاكثر احتياجاً والمناطق البعيدة، تحت إشراف القوات المسلحة، مشيرًا إلي إقبال أهالي ومواطني سوهاج عليها، وكذلك على منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة، والتي توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة.

وأعرب المحافظ عن شكره للقيادة السياسية والقوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية وصندوق تحيا مصر على دعمهم المستمر لأبناء المحافظة والتلاحم مع الشعب المصري من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.