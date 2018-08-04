video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للدبلومة العامة فى التربية بجامعة سوهاج

السبت، 04 أغسطس 2018 11:51 م
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للدبلومة العامة فى التربية بجامعة سوهاج الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
حددت كلية التربية جامعة سوهاج الحادى عشر من أغسطس الحالي موعدا لتلقى طلبات القيد بالدبلومات المختلفة، العامة بنظاميها العام الواحد والعامين، والدبلومة المهنية بشعبها المختلفة والدبلومة الخاصة وكذلك دبلومة المقررات التكميلية وذلك للعام الجامعي 2018-2019، ويستمر التقديم حتي 20 سبتمبر القادم .
 

وقد حددت كلية التربية جامعة سوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم :-

 
1 - عدد 4 صور شخصية
 
2 - الشهادة الأصلية من المؤهل
 
3 – شهادة الميلاد أصل أو صورة طبق الأصل منها
 
4 – صورة البطاقة الشخصية
 
5 -  4 جنيه دمغه من مكتب البريد
 
6 صورة طبق الأصل من الموقف من التجنيد
 
7 – موافقة جهة العمل " الدبلوم العامة نظام العامين " للعاملين
 
8 طلب التحاق .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة سوهاج تبدأ فى تطبيق نظام "البورد المصري" فى 4 تخصصات طبية

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وهيئة الاسعاف لخدمة طلاب الجامعة

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

كلية التربية جامعة سوهاج

الدبلومات التربوية

رئيس جامعة سوهاج




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة