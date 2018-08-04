تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للدبلومة العامة فى التربية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حددت كلية التربية جامعة سوهاج الحادى عشر من أغسطس الحالي موعدا لتلقى طلبات القيد بالدبلومات المختلفة، العامة بنظاميها العام الواحد والعامين، والدبلومة المهنية بشعبها المختلفة والدبلومة الخاصة وكذلك دبلومة المقررات التكميلية وذلك للعام الجامعي 2018-2019، ويستمر التقديم حتي 20 سبتمبر القادم .

وقد حددت كلية التربية جامعة سوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم :-

1 - عدد 4 صور شخصية

2 - الشهادة الأصلية من المؤهل

3 – شهادة الميلاد أصل أو صورة طبق الأصل منها

4 – صورة البطاقة الشخصية

5 - 4 جنيه دمغه من مكتب البريد

6 صورة طبق الأصل من الموقف من التجنيد

7 – موافقة جهة العمل " الدبلوم العامة نظام العامين " للعاملين

8 طلب التحاق .