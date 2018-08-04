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تايمز: مصرى يطالب لندن بتمويل نسخة من مسلة كليوباترا لوضعها فى الإسكندرية

السبت، 04 أغسطس 2018 03:09 م
تايمز: مصرى يطالب لندن بتمويل نسخة من مسلة كليوباترا لوضعها فى الإسكندرية مسلة كليوباترا فى بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن مصرى بدأ حملة لمطالبة لندن بتمويل مشروع بناء نسخة طبق الأصل من مسلة كليوباترا الموجودة فى بريطانيا على أن يتم وضعها فى الإسكندرية.
 
 
وأوضحت الصحيفة أنه على عكس ما حدث مع الكثير من الآثار القديمة، كانت تسرق أو يتم شراؤها، منح محمد على مسلة كليوباترا والتى تعرف باسم "إبر كليوباترا" كهدية للسلطات البريطانية فى القرن التاسع عشر.
 
وأشارت إلى أن يحيى السجينى، المعنى بحملة إنقاذ تراث الإسكندرية، يطالب من خلال حملته أن ترد لندن بادرة الصداقة تلك، بإنشاء نسخة مقلدة من المسلة فى الإسكندرية، حيث كان يوجد مكانها الأصلى. 
 
 
ويصادف العام المقبل الذكرى السنوية الـ 200 لمنح محمد على هذه الهدية، رغم أن المسلة لم تصل إلى بريطانيا حتى عام 1878 ، عندما وضعت على جسر نهر التايمز، بحسب الصحيفة. 
 

ويذكر أن مسلات كيلوباترا هى ثلاث مسلات أطلق عليها بعض الرومان "إبر كليوباترا" لأنها تشبه الإبر، وتوجد تلك المسلات فى باريس ولندن ونيويورك.

 

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