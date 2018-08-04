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تأجيل محاكمة محامية وآخرين بفى اتهامهم بالإتجار بالمخدرات لـ10 أكتوبر

السبت، 04 أغسطس 2018 02:48 م
تأجيل محاكمة محامية وآخرين بفى اتهامهم بالإتجار بالمخدرات لـ10 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات لجلسة 10 أكتوبر لتفريغ الأحراز.
 
كما استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين حاتم الخولي و شادي عبد الفتاح لدفاع نقيب المحامين سامح عاشور فى اتهام محامية وأخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية.
 
وقدم عاشور عدد من الطلبات لهيئة المحكمة، موضحا أن هيئة الدفاع مستعدة للدفاع عن المتهمين فى أى وقت فيما تراه هيئة المحكمة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، أنه  في يوم 31  / 5 / 2017 بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل،  و حسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي،  و أحمد  عاصم عبد الحميد نجم،  و أحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل،  و وليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محموله، و شيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم  محامية،  بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم  قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة،  بينما قانا المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى وبندقية ألية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.
 
 

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