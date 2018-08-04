video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بيبيلوف: الرئيس السورى يعتزم زيارة أوسيتيا الجنوبية

السبت، 04 أغسطس 2018 03:43 م
بيبيلوف: الرئيس السورى يعتزم زيارة أوسيتيا الجنوبية بشار الأسد
أ ش أ
إضافة تعليق

كشف رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف، اليوم السبت، عن أن الرئيس السورى بشار الأسد يريد زيارة البلاد، موضحا أنه يجرى العمل على تنظيم الزيارة.

وقال بيبيلوف -فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك ردا على سؤال حول ما إذا كان الأسد يخطط لزيارة الجمهورية ذات الاعتراف الدولى المحدود- بالطبع يريد، علاوة على ذلك، اتفقنا على أننا سنلتقى بالضرورة فى جمهورية أوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة.

وأشار إلى أن افتتاح سفارة أوسيتيا الجنوبية فى دمشق ووصول بعثة دبلوماسية سورية فى بلاده لن يكون بعيدا، مضيفا وزارة الخارجية تعمل على هذه القضية، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا.

وأكد بيبيلوف أن السفير السورى فى موسكو رياض حداد، سيزور بلاده فى 26 أغسطس الجارى للمشاركة فى الذكرى العاشرة للاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية.

وكانت رئاسة أوسيتيا الجنوبية قد أعلنت، فى وقت سابق، أن الرئيس الأوسيتي، منح الرئيس السورى بشار الأسد، وسام واتسامونج، الذى يعد أعلى وسام فى البلاد.

واعترفت سوريا فى 29 مايو الماضى باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا. فى حين اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية فى 26 أغسطس 2008، ولم يتبعها فى ذلك سوى نيكاراجوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية فى مارس 2011، لم يسافر الرئيس السورى للخارج سوى مرات محدودة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيم أوسيتيا الجنوبية يزور سوريا ويلتقى مع الأسد

أوسيتيا الجنوبية: قرار الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين والمشردين "مُسيّس"

بيبيلوف

الرئيس السورى

أوسيتيا الجنوبية

اخبار العرب




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة