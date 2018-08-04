بيبيلوف: الرئيس السورى يعتزم زيارة أوسيتيا الجنوبية

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كشف رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف، اليوم السبت، عن أن الرئيس السورى بشار الأسد يريد زيارة البلاد، موضحا أنه يجرى العمل على تنظيم الزيارة.

وقال بيبيلوف -فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك ردا على سؤال حول ما إذا كان الأسد يخطط لزيارة الجمهورية ذات الاعتراف الدولى المحدود- بالطبع يريد، علاوة على ذلك، اتفقنا على أننا سنلتقى بالضرورة فى جمهورية أوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة.

وأشار إلى أن افتتاح سفارة أوسيتيا الجنوبية فى دمشق ووصول بعثة دبلوماسية سورية فى بلاده لن يكون بعيدا، مضيفا وزارة الخارجية تعمل على هذه القضية، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا.

وأكد بيبيلوف أن السفير السورى فى موسكو رياض حداد، سيزور بلاده فى 26 أغسطس الجارى للمشاركة فى الذكرى العاشرة للاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية.

وكانت رئاسة أوسيتيا الجنوبية قد أعلنت، فى وقت سابق، أن الرئيس الأوسيتي، منح الرئيس السورى بشار الأسد، وسام واتسامونج، الذى يعد أعلى وسام فى البلاد.

واعترفت سوريا فى 29 مايو الماضى باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا. فى حين اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية فى 26 أغسطس 2008، ولم يتبعها فى ذلك سوى نيكاراجوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية فى مارس 2011، لم يسافر الرئيس السورى للخارج سوى مرات محدودة.