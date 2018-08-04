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بومبيو يدعو لمواصلة "الضغوط" على كوريا الشمالية

السبت، 04 أغسطس 2018 07:00 ص
بومبيو يدعو لمواصلة "الضغوط" على كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
سنغافورة (أ ف ب)
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دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم السبت، إلى مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية، مع تنامى القلق من التقدم البطيء لبيونج يانج فى مجال نزع أسلحتها النووية.

وطالب بومبيو بمواصلة "الضغوط الدبلوماسية والإقتصادية" على كوريا الشمالية قبيل انعقاد منتدى آسيان الأقليمى فى سنغافورة، حيث يتواجد أيضا نظيره الكورى الشمالى رى يونج لحضور المنتدى الذى يعقد فى وقت لاحق السبت.

لكن بومبيو قال إنه لم يلتق بعد بالوزير الكورى الشمالى على هامش المنتدى.

وكان زعيم كوريا الشمالية قد وقّع التزاما مبهما بعد قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يونيو لـ"نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية"، وهو التزام بعيد عن مطلب الولايات المتحدة القديم والثابت بنزع سلاح بيونغ يانغ النووى بشكل كامل ونهائى ومتحقق منه.

وفيما لم تظهر سوى إشارات صغيرة للتقدم على هذاالصعيد منذ القمة، تشير تقارير إخبارية الى ان بيونغ يانغ مستمرة ببناء الصواريخ، وهناك مخاوف ايضا من أن بعض الدول تعمل على تخفيف حدة العقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

         

 


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