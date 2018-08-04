بعد زيادة الكثافة مرحلة رياض الأطفال.. محافظ قنا يقرر زيادة عدد التلاميذ

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل بمرحلة رياض الأطفال بجميع نوعيات التعليم للمدارس (المدارس الخاصة – اللغات الرسمية – العربى الرسمى ) بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
وأوضح محافظ قنا، أن القرار جاء نظرا للإقبال الشديد ووجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من أولياء الأمور لقبول أبنائهم ووجود قوائم انتظار من الفئة العمرية من 4 الــ 6 سنوات.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أن عدد كبير من الأطفال سوف يستفيدون من القرار الجديد مما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.
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