video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد زيادة الكثافة مرحلة رياض الأطفال.. محافظ قنا يقرر زيادة عدد التلاميذ

السبت، 04 أغسطس 2018 02:05 م
بعد زيادة الكثافة مرحلة رياض الأطفال.. محافظ قنا يقرر زيادة عدد التلاميذ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا – هند المغربي
إضافة تعليق

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل بمرحلة رياض الأطفال بجميع نوعيات التعليم للمدارس (المدارس الخاصة – اللغات الرسمية – العربى الرسمى ) بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.

 

وأوضح محافظ قنا، أن القرار جاء نظرا للإقبال الشديد ووجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من أولياء الأمور لقبول أبنائهم ووجود قوائم انتظار من الفئة العمرية من 4 الــ 6 سنوات.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أن عدد كبير من الأطفال سوف يستفيدون من القرار الجديد مما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يحيل عددا من مفتشى التموين ومسئولى المخابز للتحقيق

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعليم قنا




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة