بعد زيادة الكثافة مرحلة رياض الأطفال.. محافظ قنا يقرر زيادة عدد التلاميذ

قنا – هند المغربي

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل بمرحلة رياض الأطفال بجميع نوعيات التعليم للمدارس (المدارس الخاصة – اللغات الرسمية – العربى الرسمى ) بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.

وأوضح محافظ قنا، أن القرار جاء نظرا للإقبال الشديد ووجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من أولياء الأمور لقبول أبنائهم ووجود قوائم انتظار من الفئة العمرية من 4 الــ 6 سنوات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أن عدد كبير من الأطفال سوف يستفيدون من القرار الجديد مما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.