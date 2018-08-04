بدر عبد العاطى: 2018 عام رواج السياحة الألمانية بمصر..وأسوان أكثر إقبالاً

كتبت آمال رسلان

أكد بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا، أن سوق السياحة الألمانية لمصر يشهد تعافيًا كاملاً، حيث إن الموسم السياحى لـ2018 مبشر تمامًا، خاصة أن النصف الأول من العام شهد رواجًا سياحيًا ممتازًا للغاية.

وأوضح عبد العاطى، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الرواج رغم أنه ركز على المقاصد المعتادة بالنسبة للسياحة الألمانية، وهى الغردقة ومرسى علم فى البحر الأحمر، إلا أنه كان هناك تنوع لافت تجاه مقاصد أخرى شهدت إقبالاً مثل الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى شرم الشيخ، وقال "إن ذلك يأتى نتيجة تركيز وتكثيف عملية الترويج لتشمل السياحة الثقافية، والتى تُميز مصر عن باقى دول العالم".

ولفت سفير مصر بألمانيا، إلى أن الرحلات "الشارتر" إلى مصر قد تزايدت لتشمل انطلاقها من عدد أكبر من المدن الألمانية، ولم تعد مقتصرة على المدن الكبيرة مثل ميونخ وبرلين وفرانكفورت، لافتًا إلى أن هذا شجع السائح الألمانى على اختيار مصر كوجهة سياحية له.

وأعرب عبد العاطى، عن تفاؤله بالموسم السياحى للعام الحالى، لافتًا إلى أن التقديرات والإحصائيات تؤكد أن الأعداد ستتفوق على العام 2017.