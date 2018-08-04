بدء المشروع المشترك بين جامعة بنها والصين لتوفير 30% من مياه رى الأرز

القليوبية - نيفين طه

أثمر لقاء بين وفد جامعة بنها والبروفيسور الصيني شينج يونجزونج عن وضع جدول زمنى تفصيلى للبدء فى للمشروع البحثى المشترك بين مصر والصين لزراعة الأرز بكميات قليلة من المياه.

وأكد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، أن هذا المشروع هو أحد ثمار التعاون المشترك بين جامعة بنها، وعدد من الجامعات الصينية، ويهدف المشروع الى ايجاد حلول للتغلب على استهلاك زراعة الأرز لكميات كبيرة من المياه خاصة فى ظل ثبات الموارد المائية فى مصر وزيادة الاستهلاك من الأرز باعتباره غذاءً رئيسيا لغالبية المصريين.

وقال القاضى إن المشروع المشترك يهدف كذلك إلى استنباط أنواع من الأرز تتميز بجودتها العالية بما يساهم فى توفير نسبة 30 % من المياه المستهلكة فى رى الأرز حاليا.