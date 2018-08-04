ايقاف مدرس بكلية زراعة سوهاج عن العمل لإستدراجه طالبة لشقته

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إيقاف مدرس المساعد بكلية الزراعة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه بالإدارة القانونية بالجامعة علي خلفية الاتهام الموجه له من طالبة بكلية الزراعة عن ايهامها بحضور دورة تدريبية بكفر الشيخ علي غير الواقع ، وقد وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا من أحمد أبوعايد مأمور شرطة ثان سوهاج ، يفيد بتقدم حسن .ح 58 سنة ونجلته 22 سنة طالبة بكلية الزراعة جامعة سوهاج ويقيمان بناحية عرب الصبحة دائرة مركز دار السلام ، ببلاغ ضد مدرس مساعد بكلية الزراعة بجامعة سوهاج " ع س "31 سنة و يقيم مدينة ناصر دائرة القسم لقيامه بإيهام الثانية بترشيحها لتلقي دورة تدريبية بجامعة كفر الشيخ علي خلاف الحقيقة واصطحابها لشقته الخاصة دائرة القسم .

وبمواجهة المشكو في حقه أنكر ما نسب إليه وأضاف بوجود علاقة عاطفية بينه وبين الثانية وعلل ذلك لسابقة التقدم لخطبتها أكثر من مرة ورفض والدها ذلك ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2648 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.