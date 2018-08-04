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انطلاق برنامج إعداد كوادر لتدريب معلمى رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد بالغربية

السبت، 04 أغسطس 2018 03:18 م
انطلاق برنامج إعداد كوادر لتدريب معلمى رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد بالغربية الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة
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قام الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة انطلاق البرنامج التدريبي لمرحلة رياض الأطفال على نظام التعليم المصرى الجديد والمنعقد بقاعة ابن خلدون بمركز التدريب الرئيسي بالغربية.
 
ويستهدف البرنامج إعداد كوادر مدربين لتدريب معلمى رياض الأطفال على نظام التعليم المصري الجديد، ويقوم بالتدريب نخبة من المدربين الخبراء بوزارة التربية والتعليم، وأكد "عايد" أن التدريب علي نظام التعليم الجديد والتطوير المهنى للمعلم هو عملية مستمرة ستتم في شكل سلسلة من الورش والتدريبات العملية طول العام الدراسي إلى جانب الزيارات المدرسية، وجلسات التوجيه من خلال برنامج التطوير المهني؛ للتدريب على أساليب جديدة للتدريس والتدريب، وتزويد المعلمين بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق، وكيفية توجيه الطلاب إلى الاعتماد على الفهم والابتكار والبحث، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن نظام التعليم الجديد هو مشروع قومي، مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام التعليم الجديد.
 

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