"اليوم السابع": تفاصيل خطة تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف

تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الأحد، تفاصيل خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف، والتى تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2022، وتشمل أنشطة دعوية وتدريبية لتصويب المفاهيم المغلوطة الدافعة للعمليات الإرهابية، ومنع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وزيادة أعداد الواعظات لمنع استغلال المتطرفين مصليات النساء، وتخصيص 3 مليارات جنيه لدعم برامج وأنشطة "مجمع البحوث الإسلامية".

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- تفاصيل خطة تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف.. حكومة مدبولى تنفذها على مدى 4 سنوات حتى 2022، وتشمل:

- أنشطة دعوية وتدريبية لتصويب المفاهيم المغلوطة الدافعة للعمليات الإرهابية.

- منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر.

- زيادة أعداد الواعظات لمنع استغلال المتطرفين مصليات النساء.

- تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم برامج وأنشطة "مجمع البحوث الإسلامية".

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