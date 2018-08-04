video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اليوم السابع": تفاصيل خطة تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف

السبت، 04 أغسطس 2018 07:44 م
"اليوم السابع": تفاصيل خطة تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف عدد اليوم السابع
إضافة تعليق

تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الأحد، تفاصيل خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف، والتى تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2022، وتشمل أنشطة دعوية وتدريبية لتصويب المفاهيم المغلوطة الدافعة للعمليات الإرهابية، ومنع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وزيادة أعداد الواعظات لمنع استغلال المتطرفين مصليات النساء، وتخصيص 3 مليارات جنيه لدعم برامج وأنشطة "مجمع البحوث الإسلامية".

 

واقرأ فى عدد الغد أيضا..

- تفاصيل خطة تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف.. حكومة مدبولى تنفذها على مدى 4 سنوات حتى 2022، وتشمل:

- أنشطة دعوية وتدريبية لتصويب المفاهيم المغلوطة الدافعة للعمليات الإرهابية.

- منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر.

- زيادة أعداد الواعظات لمنع استغلال المتطرفين مصليات النساء.

- تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم برامج وأنشطة "مجمع البحوث الإسلامية".

- التحقيق مع 400 عامل و150 راهبًا لكشف لغز جريمة دير أبو مقار.. مصادر: موقع الحادث خلا من كاميرات المراقبة.. والتحقيقات تبرئ عاملًا من المشتبه فى تورطهم بالجريمة.. ومعانية الأماكن المحيطة بالدير

- شائعات "الإرهابية" الحرام عن سيطرة البلطجية على طريق مصر الإسكندرية.. تدشن هاشتاج "البلطجة فى مصر".. ومساعد وزير الداخلية السابق: محاولات يائسة بعد الضربات الأمنية الناجحة لعناصر وخلايا الجماعة

- "التضامن" تنقذ "نور" من عذاب مخدوميها بمارينا.. تسلمت الطفلة من قسم الشرطة وتودعها بدور إيواء.. وتحريك دعوى قضائية ضد الأسرة المخدومة.. وبرنامج لإعادة التأهيل النفسى للضحية

- وزير النقل يتفقد أعمال مترو "هارون – نادى الشمس".. ويؤكد: افتتاحه ديسمبر المقبل.. بدء تطوير الخط الأول العام المقبل بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه.. وعرفات: "الخط الأول هتشوفوه فى شكل جديد.. هيكون زى الخط الثالث"

- التخفيضات تصل إلى 50%.. الأوكازيون الصيفى يبدأ غدًا

- "ON SPORT" فى عيون مشاهير الكرة المصرية

- شيكابالا يستخرج تأشيرة اليونان والزمالك يحقق فى واقعة تسريبات غرفة الملابس

- أكرم القصاص يكتب: قاعدة بيانات اليوم وليس غدا.. مكافحة الفساد بالمعلومات

- ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر – استجابة النسر 2018".. القوات البحرية شاركت بعدد من الفرقطات ولنشات الصواريخ وسفن مكافحة الألغام فى إطار الدعم الجوى من الطائرات متعددة المهام

- وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الأوروبى استثمارات المرحلة المقبلة.. المدير الإقليمى للبنك: نستهدف توجيه 40 % من استثماراتنا إلى الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2020


 

 


إضافة تعليق

تجديد الخطاب الدينى

دير ابو مقار

الاوكازيون الصيفى

الخط الثالث لمترو الانفاق

اخبار الزمالك

اخبار مصر

اخبار عاجلة




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة