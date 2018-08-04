النيابة تستمع لأقوال 8 محتجزين فى واقعة وفاة محتجز قسم مصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

تستمع نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية ، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي ، لأقوال 8 من المحتجزين بقسم شرطة مصر القديمة ، في واقعة وفاة محتجز على ذمة قضية مخدرات، ومن المقرر أن تستمع النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، اليوم لأقوال مأمور قسم شرطة مصر القديمة.

ودلَّت التحريات الأولية أن المتوفى يدعى "نادي. حسن"، يبلغ من العمر 25 سنة، وكان محتجزاً على ذمة قضية مخدرات، مشيرة إلى أن المحتجز كان يعاني من مرض الفشل الكلوي.



فيما قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، فى وقت سابق، باستدعاء مأمور قسم شرطة مصر القديمة و ٨ محتجزين بالقسم لسماع أقوالهم في واقعة وفاة محتجز داخل القسم، وحددت جلسة اليوم للاستماع إلى أقوالهم .



فيما استمعت النيابة العامة إلى اقوال 8 محتجزين آخرين بقسم شرطة مصر القديمة، الذين اكدوا ان المتوفي منذ دخوله الحجز وهو يعاني من حالة هياج وتبين انه مريض نفسي حيث استمر في ضرب رأسه في الحائط والتعدي على نفسه حتى سقط مغشيا عليه وتم نقله الى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



وتبين ان المتوفي ضبط لتنفيذ حكم قضائي صادر عليه في جريمه بنطاق مديرية امن الجيزة ، وقررت النيابة العامة تشريح جثمان محتجز توفى داخل قسم شرطة مصر القديمة، وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وتحديد سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة فريق من المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وإعداد تقرير عن ذلك واسباب حتجاز المجنى عليه لكشف غموض الواقعة.



وكان قد توفى محتجز داخل قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق .





