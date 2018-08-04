المرور يغلق طريق بلبيس الصحراوى جزئيا بسبب أعمال تطوير لمدة عام

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الادارة، إغلاق جزئى لطريق " القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة عام كامل، بسبب أعمال توسعة وتطوير للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

أكد مصدر أمنى، على أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى لطريق بدء من يوم الاثنين، وستكون اﻷعمال من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساءا يوميا لمدة 12 شهرا.

وأضاف المصدر، إلى أن الأعمال تكون عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعة مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه و سيتم استقطاع حارة مرورية من عرض الطريق الذى يبلغ حارتين بكل اتجاه، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.