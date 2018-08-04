الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر إضافة 1090 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء فى سبتمبر المقبل، من 3 محطات فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة المحطات.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع كفاءة وتطوير 5 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالى قدرات 1840 ميجا وات بتكلفة 30 مليار جنيه، وهى "الشباب وغرب دمياط و6 أكتوبر وأسيوط وتوسيع غرب دمياط"، لافتاً إلى الانتهاء من ربط محطتى الشباب وغرب دمياط بالشبكة القومية للكهرباء بنسبة 100%.

وأشار حمزة، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من محطات 6 أكتوبر وأسيوط ومشروع توسيع غرب دمياط بقدرة 1090 ميجا وات فى سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة هذه القدرات للشبكة القومية للكهرباء لتصل القدرات المضافة من مشروعات رفع كفاءة المحطات إلى 1840 ميجا وات.

وأوضح حمزة، إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة الشباب التى كانت تضم 8 وحدات غازية بقدرة ألف ميجا وات وتحويلها للعمل بالدورة المركبة، من خلال إضافة وحدتين بخاريتين لتصبح إجمالى قدرة المحطة 1500 ميجا وات، وكذلك محطة غرب دمياط التى تم رفع قدرتها من 500 ميجا وات إلى 750 ميجا وات.