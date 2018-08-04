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القبض على عاطلان قبل ترويجهما 2 كيلو من مخدر الفودو بعين شمس

السبت، 04 أغسطس 2018 12:46 م
القبض على عاطلان قبل ترويجهما 2 كيلو من مخدر الفودو بعين شمس المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على كل من "خالد ك م" 21 سنة، عاطل، و"أحمد ر أ" 22 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما سيارة ماركة فولكس صفراء اللون بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة الأول" وعثر بحوزتهما على كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو، ومبلغ مالي 150 جنيها، و4 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض "مطواة".
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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