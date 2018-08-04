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القبض على صائغ وعامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الجمالية

السبت، 04 أغسطس 2018 12:29 م
القبض على صائغ وعامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الجمالية المتهمون بالتنقيب عن الآثار
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من القبض على كلا من "صلاح ح ع" 55 سنة، صائغ، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، و"جلال م س" 52 سنة، عامل، أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك الأول بشارع الجمالية.
 
 
وباستهداف العقار تمكن النقيب هشام ماهر عبد الحميد معاون مباحث القسم، من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال  الحفر، وعثر بداخله على حفره قطرها 2 متر بعمق 2 متر وأدوات تنقيب عبارة عن سلم خشبى، حبل، كوريك، 4 دلو، برميل بلاستيك، سلك كهربائي به 2 لمبه " بلادوس"، أجنه حديدية، قدوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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