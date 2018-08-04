الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

كتب - رضا حبيشى

كشف اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى عن قرار الحكومة منع دخول سيارات النقل ذات المقطورات إلى القاهرة الكبرى نهائيا، وأنه لن يسمح لها بتخطى الطريق الدائرى الإقليمى نحو القاهرة الكبرى، كما أنه تم تحديد ساعات محددة لدخول سيارات النقل الثقيل والشاحنات التى بلا مقطورات إلى القاهرة الكبرى تبدأ من 11 مساءً حتى 6 صباحا.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لن يسمح بدخول سيارات النقل الثقيل والشاحنات فى غير الأوقات المحددة لها، لافتا إلى أنه سيسمح فقط لسيارات النقل ذات الحمولات الأقل من 4 طن بدخول القاهرة الكبرى على مدار اليوم، متابعا: "سيارات النقل التى تحمل حمولة 4 طن فأقل ستكون هى فقط المسموح لها بدخول القاهرة الكبرى على مدار اليوم".

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه سيتم تطبيق هذا القرار بالتزامن مع افتتاح القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى المتوقع نهاية الشهر الجارى، مستطردا: "مع افتتاح آخر قطاع بالطريق الدائرى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى سيبدأ تطبيق هذا القرار"، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف تقليل حركة الزحام والتكدس المرورى بالقاهرة الكبرى.