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"الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على131 حاجا مصريا

السبت، 04 أغسطس 2018 12:16 م
"الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على131 حاجا مصريا الحجاج ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بداية من أول أيام عملها أمس وحتى الآن، 131 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 42 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 89 حالة فى المدينة المنورة، بالإضافة إلى حالتين تم تحويلهما الى مستشفى النور بمكة المكرمة، والملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم .
 
 
وأوضح الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحالة الأولى المحجوزة لسيدة تعانى من كسر فى عنق عظمة الفخذ الأيسر، لافتاً إلى أنها ستدخل غرفة العمليات غداً لإجراء عملية جراحية فى مستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة، والحالة الثانية لحاجة محجوزة فى قسم أمراض القلب والاوعية الدموية وتتلقى العلاج اللازم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.
 
 
وأضاف "شوقي"، أنه تم اليوم إجراء غسيل كلوي لحالتين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، لافتاً الى أن الفريق الطبى توجه مباشرةً إلى تلك المستشفيات فور وصول المرضى للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

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الصحة

الحج

العيادات الطبية




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