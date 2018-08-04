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السبت، 04 أغسطس 2018 04:43 م
خالد صلاح
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السودان يدعو النرويج للقيام بدور أساسى فى دعم السلام بدارفور

السبت، 04 أغسطس 2018 03:04 م
السودان يدعو النرويج للقيام بدور أساسى فى دعم السلام بدارفور الرئيس السودانى
أ ش أ
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بحث وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان، مع سفير النرويج لدى الخرطوم بارد هولاند، اليوم السبت، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تفعيلها.

ودعا الوزير السودانى - وفقا لبيان عن وزارة التعاون الدولى السودانية - النرويج، للقيام بدور أساسى لدعم استراتيجية السلام فى دارفور، والعمل على إقناع المجتمع الدولى لإعفاء ديون السودان الخارجية.

وثمن مواقف النرويج الإيجابية تجاه السودان، داعيا لزيادة دعمها لمشروعات التنمية، وكذلك تحويل وتوظيف الدعم المقدم لبعثة (اليوناميد) إلى مشروعات التنمية المستدامة فى دارفور، مؤكدا أن بلاده حاليا تنتقل من مرحلة الدعم الإنسانى إلى الدعم التنموي.

من جانبه، أكد السفير النرويجى التزام بلاده بالوفاء بالتزاماتها تجاه السودان ودعم استراتيجية السلام فى دارفور وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض السفير النرويجى مستوى التعاون الثنائى والمساعدات التى تقدمها بلاده للسودان، مؤكدا تفعيل مجالات التعاون بين البلدين اقتصاديا وتقنيا فى مجالات البيئة والطاقة الشمسية والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والغابات.

فى سياق آخر، بحث وزير التعاون الدولى السوداني، اليوم، مع سفير فلسطين بالخرطوم الدكتور سمير طه عبد الجبار، عددا من القضايا ذات الطابع الاقتصادى بين البلدين.

وقال الوزير - خلال اللقاء - إن إجراءات المصادقة من الجانب السودانى على الوثائق والاتفاقيات التى وقعت مؤخرا فى أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بالخرطوم، قطعت شوطا كبيرا.

ووجه الوزير الدعوة لرجال الأعمال الفلسطينيين للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتمتع به السودان فى المجالات الزراعية والحيوانية والمعدنية، منوها بأن مناخ رفع العقوبات الاقتصادية أتاح للمستثمرين أن يدخلوا فى شراكات ذكية مع الخرطوم بهدف الاستفادة الإمكانيات السودانية .

من جانبه، أكد السفير الفلسطينى استعداد بلاده للعمل الاقتصادى الجاد مع السودان، من أجل الاستفادة من إمكانيات السودان وميزاته النسبية العالية، لافتا إلى أن هناك خططا وبرامج موضوعة ستساعد فى رفع مستوى التعاون إلى أعلى المستويات.

 


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