السعودية: 18 ألف ضابط وفرد لتوفير سبل السلامة للحجاج

وكالات الأنباء

أكد مدير عام الدفاع المدنى الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اكتمال الترتيبات كافة لتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ، وتوفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوى الشريف.

وأشار الفريق العمرو، أن قوات الدفاع المدنى المشاركة فى تنفيذ الخطة، بدأت بالفعل مباشرة مهامها بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وسرعة التدخل لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية التى قد تحدث خلال أداء الحجيج لمناسكهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وأوضح أن المديرية العامة للدفاع المدنى تشارك فى أعمال موسم الحج لهذا العام من خلال 18 ألف ضابط وفرد تدعمهم 3000 آلية ومعدة تنتشر فى جميع المواقع التى يرتادها الحجاج والزوار والطرق المؤدية إليها، لتعامل مع المخاطر كافة التى قد تهدد سلامتهم، لافتا إلى أن قوات الدفاع المدنى المشاركة فى مهمة الحج هذا العام على أهبة الاستعداد للتعامل مع المخاطر كافة التى قد تهدد سلامة الحجاج.