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الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 607 جنيهات للجرام

السبت، 04 أغسطس 2018 01:06 م
الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 607 جنيهات للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر إلى 607 جنيهات بعد تعافي أوقية الذهب وترتفع من 1206 دولار لتسجل حاليا 1213 دولار مع توقعات بارتفاع فى أسعار الذهب الساعات القادمة.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 
 
عيار ١٨ : 520 جنيه
عيار ٢١ : 607 جنيه
عيار ٢٤ : 694 جنيه
الجنيه  الذهب : 4860 جنيه
السعر العالمي: 1213 دولار للأوقية
 
 
وقال شريف فايق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة، إن تعافى أسعار الذهب جاء بشكل طفيف، ولم يؤثر كثيرا على السوق المحلية لذلك نتوقع ارتفاع آخر للذهب خلال الساعات القادمة.

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