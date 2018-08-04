الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 607 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر إلى 607 جنيهات بعد تعافي أوقية الذهب وترتفع من 1206 دولار لتسجل حاليا 1213 دولار مع توقعات بارتفاع فى أسعار الذهب الساعات القادمة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار ١٨ : 520 جنيه

عيار ٢١ : 607 جنيه

عيار ٢٤ : 694 جنيه

الجنيه الذهب : 4860 جنيه

السعر العالمي: 1213 دولار للأوقية

وقال شريف فايق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة، إن تعافى أسعار الذهب جاء بشكل طفيف، ولم يؤثر كثيرا على السوق المحلية لذلك نتوقع ارتفاع آخر للذهب خلال الساعات القادمة.