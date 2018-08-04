"الآثار الإسلامية": قلعة قايتباى استقبلت 600 ألف زائر مصرى وأجنبى بـ2017

الإسكندرية ــ جاكلين منير

صرح محمد متولى ، مدير منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن قلعة قايتباى استقبلت نحو 548 ألف زائر مصرى و50 ألف زائر أجنبى خلال عام2017 .

وأشار مدير منطقة آثار الاسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن عام 2017 جاء بزيادة فى أعداد السائحين مقارنة بأعداد الإقبال فى عام 2016 ، والذى شهد توافد نحو 458 ألف زائر مصرى و28 ألف زائر أجنبى.

وأكد محمد متولى على أن قلعة قايتباى تعد أحد أهم الاثار الاسلامية فى محافظة الإسكندرية، وشهدت منطقة قلعة قيابتاى أعمال تطويرية مكثفة لاستقبال السائحين حيث تطوير الساحة ودورات المياه والحفاظ على النظافة، بالإضافة الى شن حملات متكررة بالتعاون مع الجهات المعينة لازالة أى تعديات على حرم الأثر الإسلامى العظيم.