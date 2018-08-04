إحالة المتهمين بالسطو على منزل المخرج أحمد هجرس لمحكمة الجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة،بإحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة بسرقة منزل المخرج أحمد هجرس بالإكراه واقتحام منزله وسرقة 20 ألف جنيه والاعتداء عليه بالضرب وإصابته شرخ فى الجمجمة ونزيف داخلى وطعن فى الرئة.

وتلقى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بلاغا بتعرض المخرج أحمد هجرس لحادث سطو مسلح على منزله بالتجمع الخامس، وأصيب بشرخ فى الجمجمة ونزيف داخلى وطعن فى الرئة وكسور، نتيجة تعرضه للسرقة بالإكراه.

‫وأفادت التحريات، بأن الواقعة كانت بغرض السرقة، وأن منفذى الجريمة دخلوا الفيلا عن طريق باب البلكونة وفى أثناء وجودهم داخلها فوجئوا بوجود المجنى عليه، فاعتدوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء وتمكنوا من سرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبالغ مالية. ‫

تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد كمال ئيس مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، وتبين أن وراء الواقعة متهمين ضبط بحوزتهم 1600 دولار، وهاتفين محمولين و2000 جنيه.