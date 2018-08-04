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أوقاف الإسكندرية: مستوصف مسجد أحمد المتيم تم بناؤه بدون تصريح

السبت، 04 أغسطس 2018 05:12 م
أوقاف الإسكندرية: مستوصف مسجد أحمد المتيم تم بناؤه بدون تصريح الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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كشفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، حقيقة ما تردد بشأن بناء مستوصف بمسجد سيدى أحمد المتيم التابع لإدارة أوقاف وسط الإسكندرية؛ وقالت إن المباني أنشئت نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، وبدون تصاريح من الإدارة الهندسية ومن وزارة الأوقاف، وذلك بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وقال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المباني التي أقيمت عبارة عن بناء جزء مستجد بالدور الأول علوي من الناحية القبلية الغربية للمسجد أعلى دورات المياه والميضة والمدخل الغربى، بغرض إقامة مستوصف، وتم عمل مذكرة ورفع الأمر للجنة العليا للخدمات الإسلامية بالوزارة لعرض الأمر على القطاع الطبى بتاريخ 17/12/2017، ومرة أخرى بتاريخ 14/2/2018 للنظر فى ذلك الأمر مع توضيح أن تلك المباني تمت بالمخالفة لتعليمات الوزارة مع إحالة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها للتحقيق وفقاً للقانون .

وأضاف العجمى "وفي وقت لاحق تقدم عدد من رواد المسجد بطلب لمديرية أوقاف الإسكندرية بحل مجلس إدارة المسجد لمخالفته القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل مجالس إدارات المساجد رقم 62 لسنة 2014 والذي يقضى في المادة الرابعة منه بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رواد المسجد ومن أهالي المنطقة وهو المخالف للتشكيل الحالي لمجلس إدارة مسجد سيدى أحمد المتيم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن".

 

 

 


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