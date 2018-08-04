أمريكا تتعهد بدفع 300 مليون دولار فى تمويل أمنى لجنوب شرق آسيا

سنغافورة (رويترز)

تعهد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم السبت، بتقديم نحو 300 مليون دولار فى تمويل أمنى جديد لدول جنوب شرق آسيا.

وكشف بومبيو النقاب عن هذا المبلغ للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول العشر الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) ومسؤولين آخرين من حول العالم فى سنغافورة.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت فى الأسبوع الماضى إنها ستستثمر 113 مليون دولار فى مبادرات تتعلق بالتكنولوجيا والطاقة والبنية الأساسية فى آسيا الناشئة فيما وصفه بومبيو بأنها" دفعة أولية فى عهد جديد من الالتزام الاقتصادى الأمريكى بالمنطقة".