أسرة بالشرقية تحرر محضرا باختفاء طفلها أثناء لهوه أمام المنزل بمنشأة العباسة

الشرقية - فتحية الديب

حررت أسرة بقرية منشأة العباسة بالشرقية، اليوم، محضرا بمركز شرطة أبوحماد بتغيب نجلها البالغ من العمر 3 سنوات عن المنزل، وتم إخطار نيابة أبوحماد بالواقعة.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "رمضان محمود أبوخيشة، باختفاء نجله "أحمد" 3 سنوات مقيم منشأة العباسة مركز أبوحماد، أثناء لهوه أمام المنزل مع الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3807 لسنة 2018 إداري مركز شرطة أبوحماد.

وأفاد مصدر أمني بمركز شرطة أبوحماد، أنه من المستبعد وجود شبهة جنائية في اختفاء الطفل، وخاصة أنه من خلال التحريات تبين أن أخر مشاهدة للطفل كانت بجوار ترعة قريبة من منزله، وجاري تكثيف التحريات للبحث عن الطفل.