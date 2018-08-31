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7 سنن ليوم الجمعة.. تعرف عليها

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:11 م
7 سنن ليوم الجمعة.. تعرف عليها مسجد - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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يعتبر يوم الجمعة من أكثر الأيام التى تكثر فيها الروحانيات، ولتذوق حلاوة إيمان هذا اليوم المبارك، هناك 7 سنن من الواجب اتباعها، وهذه السنن هى:

 

1- الغسل والوضوء والتطيب برائحة عطرة

قال رسول الله: (لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهَّر ما استطاع من طُهرٍ، ويدَّهن مِن دُهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلى ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام، إلا غُفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى).

 

2- اللبس الجميل

قال صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه"، كما قال الرسول: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته".

 

3- السواك أو فرشاة الأسنان

قال رسول الله: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه".

23610-سواك

 

 

4- قراءة سورة الكهف

قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

 

 

5- الذهاب إلى المسجد مبكرا وماشيا

عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدَنةً، ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا أقرنَ، ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

 

6- كثرة الصلاة على النبى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثِروا علَى من الصلاة فيه، فإن صلاتَكم معروضةٌ علىَّ)، قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف تُعرَض صلاتنا عليك وقد أرِمْتَ؟ يقولون: بَلِيتَ، فقال: (إن الله عز وجل حرَّم على الأرض أجسادَ الأنبياء).

 

 


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سنن يوم الجمعة

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