video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

43 بابا لا تغلق.. تعرف على جولة اليوم السابع فى المسجد النبوى "صور"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:02 ص
43 بابا لا تغلق.. تعرف على جولة اليوم السابع فى المسجد النبوى "صور" قبر الرسول بالمسجد النبوى
كتب- إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
من كان له باب واحد وسع الناس استقبالا وطلبا، فما بالك بمن كان له 43 بابا لا تغلق، وروضة هى من الجنة، ومسجد هو أكبر وأعظم ضيافة وتعبد عند من سئل خير مسألة، ألا وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.
 
"اليوم السابع" رصد مشاهد إيمانية على مدى ليلة كاملة بالمسجد النبوى، والذى يحوى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لنقل ملامح لهفة الحجاج والعمار إلى مسجد الحبيب والصلاة فى رياض الجنة عند رسول الله وزيارة قبره الشريف الذى يقف شموخا بالإيمان، والمقرون بزيارة صاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما الملاصقان لقبره، للرد على من ينالون من الصاحبيين الجليلين.
 
المشاهد التى رصدتها اليوم السابع بدأت بجولة للكاميرا من الباب رقم 1 مرورا فى عمق المسجد فى سير مستقيم يمر بمنبر رسول الله وقبلة المسجد والروضة الشريفة، وصولا الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وبجواره خليفته ابو بكر وبجواره خليفته عمر بن الخطاب حيث الدعاء والسلام والابتهال إلى الله من جموع الزائرين حجاجا وعمارا ومنه الى الباب المواجه.
 
وتتواصل جموع الحجيج فى الورود على الروضة الشريفة، حيث إنها ثانى معلم بالمسجد المبارك بعد صاحب هذه الروضة لقراءة الفاتحة والصلاة عليه والسلام عليه فى قبره الشريف.
 
ويستقبل المسجد النبوى والروضة الشريف كافة المسلمين من كافة الجنسيات والمذاهب من سنة وشيعة من مشارب مختلفة إلى مقصد واحد هو الزيارة والدعاء والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
 
ويرفع المسجد النبوى أذان الفجر قبل ساعة من موعده تنبيها إلى الصلاة واطلاق دعوة للوقوف خلف الشيخ على الحذيفى إمام المسجد النبوى للصلاة والدعاء فى الخامسة إلا الربع فجرا وسط زحام المحبين فى الروضة الشريفة التى تسع من الحبايب مليونا،  يدخلون المسجد من أبوابه الـ 43 سعيا إلى الحبيب وروضته.
 
وبعد الخروج من صلاة الفجر تجد مراوح لتبريد محيط المسجد ببخارها المتناثر على رؤس الحجيج ااذين يفترشون أرض الساحة المباركة، ويشربون من ماء زمزم الذى يحضره عمال من جنوب شرق اسيا فى قرب كبيرة بتكليفات من رئاسة الحرمين التى يتبعونها.
 
وفى السادسة صباحا تتفتح مظلات ساحة الحرم كزهرة اللوتس لتظل الزوار الذين يفترشون الساحة، وتطفأ أنوار المظلات مع بزوغ نور الصباح لتظل الزوار، كما يحمل العمال قرب المياه حتى لا تصاب من حرارة الشمس وتتلف.
 
ويأتى حمام المدينة المنورة يداعب الزوار وأصحاب المحلات المجاورة الذين يهدونه الشعير والحبوب كى يقف أمام محلاتهم وسط بهجة الزوار والتقاطهم صور بجانب طيور الحمام المتشابهة.
 
 
IMG_20180825_003823
 

IMG_20180825_004223
 

IMG_20180825_004240
 

IMG_20180825_010118
 

IMG_20180825_010300
 

IMG_20180825_010413
 

IMG_20180825_010431
 

IMG_20180825_010533
 

IMG_20180825_013456
 

IMG_20180825_034440
 

IMG_20180825_034506
 

IMG_20180825_051504
 

IMG_20180825_051511
 

IMG_20180825_060504
 

IMG_20180825_061008
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو .."اليوم السابع" داخل دار صناعة كسوة الكعبة المشرفة

صور.. مشاهد شريفة للكعبة خلال وداع الحجاج لها

رئيس بعثة الحج يلتقى نوابه قبل مغادرة مكة ويشيد بعمل الأئمة

500 عالم يمثلون 76 دولة يؤكدون على ضرورة تطوير آليات الخطاب الدينى

فيديو.. رئيس لجنة التوعية برابطة العالم الإسلامى يشرح سنن الرسول لإتمام الحج

فيديو وصور.. "الكبسولة الفندقية" آخر إبداعات التكنولوجيا للتخلص من زحام الحج.. السعودية تستعرض غرفا بحجم سرير صغير لرفع القدرة الاستيعابية فى المشاعر المقدسة.. إمارة مكة ترعى الفكرة وتقدمها هدية للحاج والمعتمر

فيديو وصور.. زحام على رمى الجمرات بمشعر "منى" فى يوم نفرة الحجيج

بدء نفرة الحجيج المتعجلين للرحيل من "منى" عقب رمى الجمرات

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى مستشار أبو مازن وأمين الهيئة الأوروبية

فيديو.. مفتى السعودية يؤكد أن سماحة الإسلام فتحت آفاق الإيمان لكل الشعوب بحرية

تعرف على برنامج عمل مؤتمر رابطة العالم بمكة وقضايا يناقشها 500 عالم

وفد الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية يشارك بمؤتمر رابطة العالم الإسلامى فى منى

فنان سعودى يواجه ظاهرة "الحج بدون تصريح" بعمل فنى كوميدى

المتعجلون بالطاعة يبدأون رمى جمرة العقبة.. والحجاج يتمون طواف الإفاضة (فيديو)

فيديو.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لرمى جمرة العقبة للمتعجلين

حجاج بيت الله الحرام يتجهون للمبيت بمزدلفة بعد انتهاء الوقوف بعرفات

الحجاج يشاهدون خطبة موحدة عبر شاشات العرض بمشعر عرفات

صور.. استمرار تصعيد وفود الحجيج إلى عرفات

مفتى أوكرانيا يترأس بعثة بلاده و"العالم الإسلامى" تنقل 500 عالم إلى عرفات

بدء تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

المسجد النبوى

المدينة المنورة

الحج

البعثة الرسمية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة