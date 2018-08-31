video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يفتتح غدا أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 60 مليون جنيه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:00 ص
وزير النقل يفتتح غدا أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 60 مليون جنيه هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال تطوير ميناء طابا البرى غدا السبت، حيث انتهت الوزارة من أعمال تطوير الميناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه على مساحة 27000 متر مربع، وذلك بعدما تم تأجيل موعد الافتتاح أكثر من مرة بسبب ارتباطات الوزير.

 وكان الدكتور هشام عرفات، أكد أن هذا تطوير الميناء يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية لكى تقدم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع) كما تفقد ميناء (مارينا طابا).

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل يكلف السكة الحديد بتركيب كاميرات مراقبة فى أبراج التحكم بالإشارات لمواجهة الحوادث.. هشام عرفات: المشروع يستهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة بالتشغيل.. ورصد المتواجدين بغرف أجهزة أمان القطارات

وزير النقل يكشف أسرار تعثر تنفيذ "الدائرى الإقليمى" من 2002 إلى 2011.. هشام عرفات: توافر الإرادة السياسية فى عهد السيسي أدى لإنجاز أصعب مراحل الطريق فى 3 سنوات فقط.. ويؤكد: يوفر للدولة 800 مليون جنيه سنويا

وزير النقل من البرلمان: لا خصخصة للسكة الحديد ولن نرفع أسعار التذاكر إلا بعد تحسين الخدمة.. انتظروا طفرة وجميع العربات ستكون VIP.. هشام عرفات: البوابات الإلكترونية منعت التسرب بالمترو.. ومشروع جديد للنقل الذكى

وزير النقل

ميناء طابا

شرم الشيخ




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة