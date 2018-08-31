وزير النقل يفتتح غدا أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 60 مليون جنيه

كتب رضا حبيشى

يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال تطوير ميناء طابا البرى غدا السبت، حيث انتهت الوزارة من أعمال تطوير الميناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه على مساحة 27000 متر مربع، وذلك بعدما تم تأجيل موعد الافتتاح أكثر من مرة بسبب ارتباطات الوزير.

وكان الدكتور هشام عرفات، أكد أن هذا تطوير الميناء يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية لكى تقدم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع) كما تفقد ميناء (مارينا طابا).