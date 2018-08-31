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وزير الأوقاف: الوزارة حققت فائض مالى تخطى المليار جنيه من مواردها الذاتية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:03 م
وزير الأوقاف: الوزارة حققت فائض مالى تخطى المليار جنيه من مواردها الذاتية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
إبراهيم سالم_ نيفين طه
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة حققت فائض مالى ذاتى تخطى مليار جنيه، لهذا العام من موارد الوزارة الذاتية ، وتم تخصيص 40 مليون جنية منها لنشر الدعوة بالخارج، وتطويز المركز الثقافى الإسلامي المصرى بتنزانيا.
 
وأضاف الوزير، أن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع بالجامعة المصرية لثقافة الإسلامية بكازاخستان، بمشاركة وفد من الدعاة، لنقل خبراتهم فى الدعوة الإسلامية، للعالم الإسلامى.
 
كما سيتم تنظيم قوافل وندوات توعوية، إلى جانب خطبة الجمعة الموحدة بالمدارس والمصانع والجامعات، والمناطق التى تكثر فيها المشاكل، لتجديد الخطاب الدينى. 
 
مشيرًا إلى أن الواعظات، يؤدون أداءً متميزا ويقدمن عطاءً أكثر إيجابية، وهذا ما لمسناه فى تكليفات الرئيس بالمرأة المصرية، فى حركة المحافظين الأخيرة.
 
 

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