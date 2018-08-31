نقيب العاملين بالنظافة يطالب المحافظين الجدد بالاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات

كتبت آية دعبس

طالب المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، المحافظين الجدد فى أول أيام توليهم مناصبهم الاهتمام بالعاملين بالنظافة، والعمل على الارتقاء بالمورد البشرى داخل هذه المنظومة، لأنه كلمة السر فى نجاح وتطبيق كل ما يتعلق بدورة منظومة النظافة والمخلفات.

وقال حسن، فى بيان أصدره اليوم الجمعة: "كما نرجو اختيار الكفاءات اللازمة عند تطبيق أى منظومة وتكون لها رؤية"، مؤكدا على استعداد النقابة للتعاون المشترك وتقديم كل الدعم الفنى والاستشارى لكل المحافظات، لإنشاء منظومة إدارة مخلفات تليق بالمواطن المصرى، وتحافظ علي حقوق العاملين بها".