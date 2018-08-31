video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب العاملين بالنظافة يطالب المحافظين الجدد بالاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:56 م
نقيب العاملين بالنظافة يطالب المحافظين الجدد بالاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
طالب المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، المحافظين الجدد فى أول أيام توليهم مناصبهم الاهتمام بالعاملين بالنظافة، والعمل على الارتقاء بالمورد البشرى داخل هذه المنظومة، لأنه كلمة السر فى نجاح وتطبيق كل ما يتعلق بدورة منظومة النظافة والمخلفات.
 
وقال حسن، فى بيان أصدره اليوم الجمعة: "كما نرجو اختيار الكفاءات اللازمة عند تطبيق أى منظومة وتكون لها رؤية"، مؤكدا على استعداد النقابة للتعاون المشترك وتقديم كل الدعم الفنى والاستشارى لكل المحافظات، لإنشاء منظومة إدارة مخلفات تليق بالمواطن المصرى، وتحافظ علي حقوق العاملين بها".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الزبالين تعلن حالة الطوارئ طوال أيام عيد الأضحى.. 3 ورديات لجمع مخلفات الذبح من المنازل.. 10 آلاف طن زيادة يومية فى قمامة القاهرة وتوفير سيارات رمل لدماء الأضاحى.. وتوريد العظام إلى المصانع لصناعة الغراء

القمامة فى مصر "كنز لا يفنى".. النايلون الأبيض و"الكانز" يتصدران أسعار بورصة المخلفات الصلبة.. نقيب الزبالين: مرتبات الأسرة شهريا من 3 إلى 5 آلاف فى المناطق الشعبية.. وتصل إلى 10 آلاف بالمناطق الغنية

"مش أى حد يشتغل زبال".. نقيب جامعى القمامة: مهنتنا أمن قومى والحصول على الكارنية بشروط.. شحاتة المقدس: إحنا صعايدة وعضوية المرأة فى مهنتنا ممنوعة.. عملنا وراثة وكان رسم جمع المخلفات فى سنة 1948 مليم أحمر للشقة

منظومة النظافة

نقابة العاملين بالنظافة

نقابة الزبالين




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة