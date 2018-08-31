"نقابة الصحفيين" تفتح باب التقدم لمسابقة التفوق الصحفى غدا عن عام 2017

كتب محمد عطية

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، تنظيم مسابقة التفوق الصحفي لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي (2017)، غدا السبت، على أن يتم تكريم المتفوقين في حفل كبير بالنقابة.

وأضاف البيان الصادر عن النقابة، إلي إن تقرر فتح باب التقدم للمسابقة من السبت 1 سبتمبر 2018، وحتى الاثنين 17 سبتمبر 2018، ويتم تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.

وتشمل المسابقة 12 فرعاً في مسابقة التفوق الصحفي، و12 فرعاً في مسابقة الجوائز الخاصة .

أولاً:- مسابقة التفوق الصحفي

تشمل المسابقة الفروع الآتية:

* التغطية الإخبارية المحلية * التغطية الخارجية * التحقيق * الحملات الصحفية * الحوار * التصوير * الإخراج الصحفي * الكاريكاتير * الصحافة الاقتصادية * الصحافة الرياضية * الصحافة الفنية * الصحافة الثقافية .

قيمة الجوائز :

الفائز الأول 10 آلاف جنيه .

الفائز الثاني خمسة آلاف جنيه .

عدا فرع الكاريكاتير فتمنح جائزة واحدة قدرها 10 آلاف جنيه .

ثانياً :- مسابقة الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية :

جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة .

جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي .

جائزة احمد رجب في الكتابة الساخرة .

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية .

جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي .

جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي .

جائزة منير كنعان للإبداع الفني ( الرسم ) .

جائزة صحافة البيئة .

جائزة صحافة المرأة .

جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي .

جائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

قيمة الجوائز:

يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه .

·يمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه .

يمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه .

الشروط العامــــة

1-يشترط أن يكون المتقدم عضوا مقيدا ً بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين

2-يشترط أن يكون المتقدم مسددا ً للاشتراك السنوي .. وألا يكون عضوا ً بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم .. وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقا ً لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة .

3-يشترط أن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2017 وحتى ديسمبر 2017 .. وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد .

4-لا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم باكثر من عملين في الفرع الواحد كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع .

5- يشترط فى جميع فروع الجائزة أن يتقدم لها مرشح واحد فقط هو صاحب العمل الصحفي، ويستثني من ذلك فرعا التحقيق الصحفي والحملة الصحفية فى مسابقة التفوق، أو أي أعمال تندرج تحت مسمى التحقيق الحملة الصحفية فى باقي فروع المسابقة، ولا يجوز تقاسم أي من هذه الجوائز بين أكثر من عمل متقدم.

6-يشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة من النقابة ، أو في إحدي نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

7-يشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي .. وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق .

8-يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 40 جنيها .

9- تقدم الأعمال في ملف به أصل و 4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته.

10-يرفق المتقدمون للتسابق في فرع الإخراج الصحفي نسخا ً من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون في فرع التصوير نسخا ً من الصحف التي نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم .

11 – يرفق المتقدم لفرع التصوير قرص مدمج C.D بمحتوى الصور .

12- يرفق عدد ثلاث صور مقاس (4*6) وصورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة .