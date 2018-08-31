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نائبة محافظ البحيرة: سنثبت أننا قادرون على القيادة (فيديو)

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:41 م
نائبة محافظ البحيرة: سنثبت أننا قادرون على القيادة (فيديو) الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء الفرصة للشباب وإشراكهم فى إدارة المحافظات يثبت تمسك الرئيس بالشباب والأجيال القادمة للقيادة.
 
وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اختار شباب مؤهلون، لديهم ملفاتهم وحلول للمشاكل.
 
جاء ذلك خلال لقاء فى أول يوم عمل له مع الصحفيين والإعلاميين بالبحيرة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء مجدى عنانى السكرتير العام والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وعددا من أعضاء مجلس النواب والصحفيين بالبحيرة.
 

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