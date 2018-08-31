مهندس ميكانيكا بالمنوفية يصدم رأسه بحائط المنزل حتى الموت

المنوفية - محمود شاكر

لقى مهندس ميكانيكا مصرعه عقب اصطدام رأسه بحائط المنزل بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى الهلال بشبين الكوم " ا ا ع " 34 سنة، مهندس ميكانيكا ومقيم بمساكن الساحة الشعبية بمدينة شبين الكوم، جثة هامدة، وبها إصابات متفرقة.

بالانتقال الفورى والفحص وسؤال زوجته " ف موعد 32 سنة، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، أفادت أن زوجها يعانى من إضرابات نفسية، وفوجئت به يأمرها بضربه بيدها على جسده، وعقب ذلك قام بضرب رأسه بحائط المنزل عدة مرات فسقط مغشياً عليه وتوفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.