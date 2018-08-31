video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مهندس ميكانيكا بالمنوفية يصدم رأسه بحائط المنزل حتى الموت

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:23 م
مهندس ميكانيكا بالمنوفية يصدم رأسه بحائط المنزل حتى الموت اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
لقى مهندس ميكانيكا مصرعه عقب اصطدام رأسه بحائط المنزل بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى الهلال بشبين الكوم " ا ا ع " 34 سنة، مهندس ميكانيكا ومقيم بمساكن الساحة الشعبية بمدينة شبين الكوم، جثة هامدة، وبها إصابات متفرقة.
 
بالانتقال الفورى والفحص وسؤال زوجته " ف موعد 32 سنة، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، أفادت أن زوجها يعانى من إضرابات نفسية، وفوجئت به يأمرها بضربه بيدها على جسده، وعقب ذلك قام بضرب رأسه بحائط المنزل عدة مرات فسقط مغشياً عليه وتوفى.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4 شهادات مزورة لتأدية الخدمة العسكرية داخل أستوديو بالمنوفية

محافظ المنوفية الجديد: بابى مفتوح للجميع.. "وإيد لوحدها متصقفش"

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة