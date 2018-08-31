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"مصر للطيران" تسير اليوم 24 رحلة لعودة 5360 حاجـا من الأراضى المقدسة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:49 ص
"مصر للطيران" تسير اليوم 24 رحلة لعودة 5360 حاجـا من الأراضى المقدسة صورة أرشيفية - مطار القاهرة
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 24 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة على متنها 5360 حاجًا، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة لنقل 2260 حاجًا.

كما تسير الشركة  13 رحلة جوية من المدينة المنورة، بينهم 3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطينيين، بإجمالى 3100 حاج من حجاج وزارة التضامن والقرعة، وشركات السياحة والشئون المعنوية، وترانزيت باريس ولندن وميلانو وكازابلانكا وأمستردام وبروكسل وڤيينا والجزائر وچنيڤ وچوهانسبرج ولاجوس ولارنكا وأبوچا وأثينا وبانكجوك.

كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، أقامت استعدادات خاصة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، لإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن الدفع بعدد زيادة من مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، بالإضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمام الصالة.

 

 

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مصر للطيران

الحجاج الفلسطينيين




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