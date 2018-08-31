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مسجل خطر يشعل النار بشقة طباخ لرفضه دفع إتاوة ببولاق الدكرور

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:26 م
مسجل خطر يشعل النار بشقة طباخ لرفضه دفع إتاوة ببولاق الدكرور حريق شقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أشعل مسجل خطر النار بشقة طباخ فى بولاق الدكرور، لرفض صاحب الشقة دفع إتاوة فرضها عليه المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجانى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة مما أسفر عن احتراق محتوياتها.

وبإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك "محمد.م" طباخ، الذى اتهم مسجل خدر يدعى "ناصر.ن" بإشعال النار بشقته لرفضه دفع إتاوة فرضها عليه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكاب الواقعة، وذكر أن مالك الشقة اعتدى عليه وأصابه ببطنه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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