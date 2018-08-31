مستشار ولى العهد السعودى يعلن بحث المملكة حفر قناة لتحويل قطر لشبة جزيرة

رويترز

كتب مسؤول سعودى كبير على حسابه على تويتر اليوم الجمعة عبارة حملت فيما يبدو تأكيدا لتقارير وسائل إعلام سعودية عن أن المملكة تبحث حفر قناة من شأنها تحويل شبه الجزيرة القطرية إلى جزيرة يحيط بها الماء من جميع الجهات.

وقال سعود القحطانى مستشار ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى تغريدته على تويتر "كمواطن: أنتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، هذا المشروع العظيم التاريخى الذى سيغير الجغرافيا فى المنطقة".

ولم ترد السلطات القطرية بعد على طلب بالتعليق.

وسبق وأن تحدث القطحانى عن المشروع على تويتر على مدى الأشهر الماضية، لكن تغريدة اليوم أوضح إشارة إلى الآن إلى مبادرة يرفضها معارضوها ويصفونها بأنها تكتيك علاقات عامة يهدف لترويع قطر أكثر منه خطة جادة.

وقطعت مصرو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر وأوقفت حركة النقل معها فى يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب.