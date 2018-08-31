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الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:24 م
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مساعد رئيس مدينة الأقصر للنظافة والتجميل تقود حملة لتنظيف منطقة العوامية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:55 م
مساعد رئيس مدينة الأقصر للنظافة والتجميل تقود حملة لتنظيف منطقة العوامية جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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قادت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، حملة نظافة جنوب المدينة، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبمعاونة محمد مدحت مشرف قطاع نظافة جنوب، وأسفرت الحملة عن تنظيف وإزالة الأتربة بشوارع العوامية بداية من ميدان الصنايع حتى مبنى قصر ثقافة الأقصر من الجانبين والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى إزالة كافة التراكمات حول الحاويات.

وأكدت هدية ثابت فى تصريحات صحفية مواصلة العمل التنموى والحضارى بالمدينة، بناءً على تعليمات مشددة من رئيس المدينة، لافتةً إلى ضرورة الاهتمام بحملات النظافة واستكمال أعمال النظافة من خلال معدات مجلس مدينة الأقصر، بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، كما ناشدت المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المُعَدّة لذلك، والحفاظ على نظافة المدينة.


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