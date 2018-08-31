محافظ بورسعيد: ملتزم بمواصلة مشروعات التنمية الشاملة والارتقاء بخدمات المواطنين

بورسعيد - السيد فلاح

أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن عميق شكرة وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية على تجديد الثقة به محافظًا لبورسعيد، مؤكدًا التزامه بتوجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع المحافظين ونوابهم الجدد بشأن السعى لحل مشكلات أهالى محافظة بورسعيد فى جميع المجالات وتنمية المزايا النسبية للمحافظة فى جميع القطاعات لإضافة فرص عمل جديدة لشباب بورسعيد وخريجيها.

وقال محافظ بورسعيد، فى بيان له، إنه سيواصل مخطط تنمية بورسعيد والذى انطلق خلال الأعوام الماضية واستهدف النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن البورسعيدى خاصة فى مجالات الإسكان والصحة والتعليم والمرافق الأساسية.

وشدد "الغضبان" على التزامه بيمين القسم الجمهورى فى الحفاظ على النظام الجمهورى وسلامة الوطن ورعاية مصالح أهالى بورسعيد طبقًا للدستور والقانون، معلنًا عزمه قيادة منظومة العمل الرسمى والشعبى ببورسعيد خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وطموحات مواطنى محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أهمية التماسك البورسعيدى لمواجهة كل ما يعترض مخططات التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية القائمة بشرق وغرب بورسعيد، مرحبًا بكل فكر وكل يد ممتده لإعلاء شأن بورسعيد، مشيرًا لاخلاصه ووفائه لبورسعيد وأهلها.