محافظ الفيوم يتفقد محطة القطار وقصر الثقافة

الفيوم – رباب الجالي

قام اليوم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، بأولى جولاته التفقدية بمدينة الفيوم حيث تفقد محطة قطار الفيوم واستمع المحافظ الجديد، لركاب قطار الفيوم/ القاهرة وإستمع إلى عدد من الشكاوى ومنها إلغاء القطار رقم 142 من الفيوم/ القاهرة، وتعهد المحافظ ببحث الأمر مع المسئولين.

وطالب المحافظ من التنفيذيين بتغيير ستارة بلاستيكية ممزقة كانت على بوابة رئيسية للمحطة، كما طالب ناظر المحطة، بأن يتم معالجة حفرة فى مدخل المحطة، حتى لا تتسبب فى مشاكل لكبار السن والسيدات والمواطنين.

وشدد محافظ الفيوم الجديد، على ضرورة الحفاظ على المال العام، واعتباره مثل المال الخاص لكل مواطن، وأنه لن يتهاون فى إهدار المال العام نهائيا، وأنه يجب على الجميع العمل معا من أجل النهوض بالمحافظة.

وانتقد محافظ الفيوم الجديد، خلال تفقده قصر ثقافة الفيوم، فتح سقف المسرح الكبير، وتعرض المقاعد للشمس الشديدة والأتربة، وقال أن قصور الثقافة مرفق حيوى وهام يجب الحفاظ عليه، وأن يؤدى دوره فى المجتمع، واستيعاب طاقة المواطنين.

كما تفقد المحافظ منطقة الصوفى الشعبية، للتعرف على مشاكل المواطنين، وطالبه الأهالى بالسير على نهج الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ الفيوم الأسبق.

واشتكت سيدة من سكان منطقة الصوفي، لمحافظ الفيوم الجديد، من عدم حصولها على شقة من مجلس المدينة، على الرغم من أنها تقدمت لها منذ فترة، وتعهد المحافظ ببحث مشكلتها، وطلب منها التوجه لمكتبه.