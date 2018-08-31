video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يتفقد محطة القطار وقصر الثقافة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:12 م
محافظ الفيوم يتفقد محطة القطار وقصر الثقافة جانب من جولة محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

قام اليوم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، بأولى جولاته التفقدية بمدينة الفيوم حيث تفقد محطة قطار الفيوم واستمع المحافظ الجديد، لركاب قطار الفيوم/ القاهرة وإستمع إلى عدد من الشكاوى ومنها إلغاء القطار رقم 142 من الفيوم/ القاهرة، وتعهد المحافظ ببحث الأمر مع المسئولين.

 

وطالب المحافظ من التنفيذيين بتغيير ستارة بلاستيكية ممزقة كانت على بوابة رئيسية للمحطة، كما طالب ناظر المحطة، بأن يتم معالجة حفرة فى مدخل المحطة، حتى لا تتسبب فى مشاكل لكبار السن والسيدات والمواطنين.

 

وشدد محافظ الفيوم الجديد، على ضرورة الحفاظ على المال العام، واعتباره مثل المال الخاص لكل مواطن، وأنه لن يتهاون فى إهدار المال العام نهائيا، وأنه يجب على الجميع العمل معا من أجل النهوض بالمحافظة.

 

وانتقد محافظ الفيوم الجديد، خلال تفقده قصر ثقافة الفيوم، فتح سقف المسرح الكبير، وتعرض المقاعد للشمس الشديدة والأتربة، وقال أن قصور الثقافة مرفق حيوى وهام يجب الحفاظ عليه، وأن يؤدى دوره فى المجتمع، واستيعاب طاقة المواطنين.

 

كما تفقد المحافظ منطقة الصوفى الشعبية، للتعرف على مشاكل المواطنين، وطالبه الأهالى بالسير على نهج الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ الفيوم الأسبق.

 

واشتكت سيدة من سكان منطقة الصوفي، لمحافظ الفيوم الجديد، من عدم حصولها على شقة من مجلس المدينة، على الرغم من أنها تقدمت لها منذ فترة، وتعهد المحافظ ببحث مشكلتها، وطلب منها التوجه لمكتبه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عصام سعد محافظ الفيوم الجديد.. رجل الحزم والحسم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة