محافظ الغربية يعقد أول اجتماع مغلق بالسكرتير العام

الغربية - مصطفى عادل

عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اجتماعا مغلقا مع اللواء طلعت منصور السكرتير العلم للمحافظة، والمهندس فتحى عبد الحميد السكرتير العام المساعد، وذلك فور وصوله للديوان العام للمحافظة، بعد أن استهل أول أيام عمله بالصلاة بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

ويعقب الاجتماع، عقد المحافظ اجتماعا مع رؤساء المدن والأحياء والتنفيذيين للتعرف عليهم، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه المحافظة لوضع خطط لحلها.

يذكر أن محافظ الغربية وصل أثناء صلاه الجمعة، وقام بتأدية الصلاة بالمسجد الأحمدى يرافقه السكرتير العام للمحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية.