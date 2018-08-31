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محافظ الشرقية الجديد يزور مستشفى المبرة و يتفقد الزقازيق بسيارته الخاصة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:56 م
محافظ الشرقية الجديد يزور مستشفى المبرة و يتفقد الزقازيق بسيارته الخاصة ممدوح غراب
الشرقية - إيمان مهنى
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أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، زيارة مفاجئة لمستشفى المبرة بالزقازيق للاطمئنان على انتظام الخدمات الطبية فيها، حيث  تجول داخل الاستقبال والحضانات والعناية المركزة، واستمع لمجموعة من شباب الأطباء حول إمكانيات و احتياجات المستشفى.
 
كان المحافظ تجول بمفرده دون اصطحاب أى مسئول من مكتبه فى شوارع مدينة الزقازيق بسيارته الخاصة، للتعرف عليها وعلى أبرز مشكلاتها.
 
وأكد مصدر مسئول أن المحافظ سيغادر الشرقية فور انتهاء الجولة المفاجئة متجهًا إلى الإسماعيلية لتنفيذ إجراءات تسليم وتسلم منصب رئيس جامعة قناة السويس الذى كان يشغله، وسيصل الديوان مساء السبت.
 
 

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