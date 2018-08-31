مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2018

الإسكندرية – هناء أبو العز

وافق مجلس جامعة الاسكندرية ، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة على منح جوائز الجامعة لعام 2018، حيث تقرر منح جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال النظرى والعلوم الاجتماعية لكل من الدكتور وليد محمد قانوش الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والدكتور أحمد محمد زكى الأستاذ المساعد بكلية الآداب.

وتم منح جائزة الدكتور طه حسين للدكتور سمير حلمى أسعد الأستاذ بكلية الطب، وجائزة الجامعة التقديرية (فى المجال الطبى) للدكتور أسامة يوسف عبد الله الأستاذ بكلية الصيدلـــة، وجائزة الجامعة التقديرية (فى المجال العلمى) لكل من الدكتور على إبراهيم أبو على الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور أشرف محمد عامر الأستاذ بكلية العلوم والدكتورة اجلال على إبراهيم الأستاذ بكلية الزراعة سابا باشا.

ومنح جائزة الجامعة للتميز العلمى (فى المجال الطبى)، لكل من الدكتور إيهاب إبراهيم عبده الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور طارق السيد إسماعيل الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد سيد النواوى الأستاذ بكلية الطب، وجائزة الجامعة للتميز العلمى (فى المجال العلمى) لكل من الدكتور محمود عصمت بلبع الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة فايزة عارف فتوح الأستاذ بكلية العلوم، وجائزة الجامعة للتشجيع العلمى (المجال الطبى) لكل من الدكتور، وائل محمود سامى الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتورة هبه سعيد رمضان الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية، والدكتورة دينا محمد عبد الله الأستاذ المساعد بكلية الطب، والدكتور أحمد محمد عبد الفتاح الجندى الأستاذ المساعد بكلية الطب.

ومنح جائزة الجامعة للتشجيع العلمى، (فى المجال العلمى)، لكل من الدكتور محمد على لبدة الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، والدكتور نادر عبد الوهاب عشماوى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، والدكتورة أميرة محمد امبابى الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر فؤاد محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وجائزة الجامعة للتشجيـع العلمـى (فى المجال التربوى) لكل من الدكتـور السـيد عبد المولى أبو خطوة الأستاذ المساعد بكلية التربية، والدكتورة نادية يوسف عبده الأستاذ المساعد بكلية التربية.

كما وافق مجلس الجامعة، على منح جوائز الجامعة لأوائل الخريجين بكليات الجامعة للعام الجامعى (2016/2017)، ومنح جوائز الجامعة للموظف المتميز، والعامل المتميز (المهنيين والخدمات المعاونة)، كما وافق على منح الشهادات التقديرية وميداليات الجامعة المذهبة لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السن القانونية عام 2018، ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للنشر العلمى المتميز مع منح لقب (باحث جامعة الإسكندرية المتميز) فى مجال العلوم الزراعية للدكتور إيهاب عيسى محمد خضر الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور مصطفى نبيل أبو شليب الأستاذ المساعد بقسم المواد الحيوية فى مجال العلوم الطبية.

ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتميز العلمى للطلاب، إلى الطلاب الذين فازوا بالمركز الأول والميداليات الذهبية فى مسابقة جمعية مهندسى السيارات الأمريكية للجامعات الدولية للطائرات المتحكم فى طيرانها بالراديو، تحت إشراف الدكتور محسن محمد عثمان الأستاذ المساعد المتفرغ بكلية الهندسة.