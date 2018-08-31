لو عندك طفل مصاب بالربو الشعبى.. 8 أخطاء تقعى فيها تعرضه للمضاعفات

كتبت أمل علام

تواجه الأمهات اللاتى لديهن طفل مصاب بالربو الشعبى مشاكل عديدة نتيجة عدم معرفتهن كيفية التعامل مع الشخص المريض المصاب بالربو الشعبى، حيث قد تقع فى عدة اخطاء تؤدى الى تدهور الحالة الصحية لطفلها ، لذلك يجب ان تتبع الام الخطوات السليمة لكيفية التعامل مع الطفل المصاب بالربو الشعبى لتجنب تعرضه لمضاعفات خطيرة.

تقدم الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القاهرة، بعض الأخطاء التى تقع فيها الأم التى يوجد لديها طفل مصاب بالربو الشعبى، تعرف عليها ..

أولا : عدم الإلتزام بإعطاء الطفل العلاج.

ثانيا : التعرض لأدوار البرد والأنفلونزا وعدم التهوية الجيدة للمكان.

ثالثا : الاتصال بالصيدلية عند إصابة الطفل بدور برد أو انفلونزا، وإعطاء الطفل المضاد الحيوى بشكل عشوائى دون وصفة طبية ،وبدون استشارة الطبيب.

رابعا : عدم الاهتمام بالطقس، وارتداء الملابس حسب الجو، وعدم تخفيف الملابس فى الجو البارد، أو ارتداء ملابس ثقيلة عند ارتفاع حرارة الجو.

خامسا : عدم ممارسة الرياضة حيث إن ممارسة الرياضة مهمة جدا لتوسيع النفس وتقليل الإصابة.

سادسا : سوء التغذية، بعدم تناول الأطعمة الصحية، والإكثار من الأطعمة المحتوية على مكسبات اللون والطعم .

سابعا : عدم تعويد الأطفال فى سن مبكر على تناول الخضروات والفواكه بشكل منتظم، واعتماد الأطفال على الوجبات السريعة، والجاهزة.

ثامنا : الخوف من استخدام البخاخ، رغم أنها تعتبر وسيلة آمنة للتعامل مع الأزمات الربوية.