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فيديو وصور.. محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام لبدء مهام عمله رسميا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:48 م
فيديو وصور.. محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام لبدء مهام عمله رسميا محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام
فريق المحافظات
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وصل اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا الجديد، مساء اليوم الجمعة، إلى مبنى ديوان عام المحافظة، لتولى منصبه الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته وتعيينه محافظا للمنيا.

كان فى استقبال المحافظ محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أكرم على المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء المدن والمراكز بالمحافظة، وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام، حيث حرص المحافظ على مصافحة جميع المتواجدين.

 

محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (1)
 
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (2)
 
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (3)
 
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (4)
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (5)
 
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (6)
 
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (7)
 
محافظ المنيا الجديد يصل الديوان العام (8)
 

 


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