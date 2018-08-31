video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. ملخص زيارة الرئيس السيسى إلى مملكة البحرين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:43 ص
فيديو.. ملخص زيارة الرئيس السيسى إلى مملكة البحرين زيارة الرئيس السيسى إلى البحرين
كتب - محمد الجالى ومحمد تهامى زكى
إضافة تعليق

نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يلخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مملكة البحرين الشقيقة.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل أمس، الخميس، لعاصمة البحرين المنامة، حيث كان فى استقباله بمطار المنامة الدولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعدد من كبار المسئولين، ثم توجه الرئيس بصحبة ملك البحرين إلى قصر "القضيبية" الملكى، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس والملك حمد بن عيسى آل خليفة عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن ترحيب البحرين قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، ومشيرًا إلى أنها لا تدخر وسعًا لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربى.

وأعرب الملك عن تقديره لدعم مصر للبحرين فى مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها فى العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالبحرين، وأكد ملك البحرين حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أعرب عن تقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن ما يجمع الشعبين المصرى والبحريبنى روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع البحرين فى جميع المجالات.

كما أجرى الرئيس زيارة إلى متحف البحرين الوطنى والذى يعد أقدم متحف فى منطقة الخليج العربى ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشف في العديد من المواقع الأثريّة فى البحرين تشهد على تاريخ الجزيرة، كما يعد المتحف تتويجاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة.

أيضا شهد الرئيس عرضاً فنياً أقيم في مسرح البحرين الوطنى، حيث أعرب عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق، متنمياً للشعب البحرينى دوام الرفعة والازدهار تحت قيادة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرئيس السيسى يزور متحف البحرين الوطنى ويشهد عرضاً فنياً

الشئون العربية بالبرلمان: زيارة الرئيس السيسى للبحرين إنطلاقة فى العلاقات الثنائية

طارق الخولى يكشف أهداف زيارة الرئيس السيسى للبحرين

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

البحرين

زيارة الرئيس للبحرين

ملك البحرين

المنامة




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة