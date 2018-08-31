فيديو.. ملخص زيارة الرئيس السيسى إلى مملكة البحرين

كتب - محمد الجالى ومحمد تهامى زكى

نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يلخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مملكة البحرين الشقيقة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل أمس، الخميس، لعاصمة البحرين المنامة، حيث كان فى استقباله بمطار المنامة الدولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعدد من كبار المسئولين، ثم توجه الرئيس بصحبة ملك البحرين إلى قصر "القضيبية" الملكى، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس والملك حمد بن عيسى آل خليفة عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن ترحيب البحرين قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، ومشيرًا إلى أنها لا تدخر وسعًا لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربى.

وأعرب الملك عن تقديره لدعم مصر للبحرين فى مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها فى العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالبحرين، وأكد ملك البحرين حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أعرب عن تقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن ما يجمع الشعبين المصرى والبحريبنى روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع البحرين فى جميع المجالات.

كما أجرى الرئيس زيارة إلى متحف البحرين الوطنى والذى يعد أقدم متحف فى منطقة الخليج العربى ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشف في العديد من المواقع الأثريّة فى البحرين تشهد على تاريخ الجزيرة، كما يعد المتحف تتويجاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة.

أيضا شهد الرئيس عرضاً فنياً أقيم في مسرح البحرين الوطنى، حيث أعرب عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق، متنمياً للشعب البحرينى دوام الرفعة والازدهار تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.